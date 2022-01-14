Así celebró Chiquis Rivera sus 5 millones de seguidores en Instagram.

Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, sigue cosechando grandes éxitos. La joven no solo es una cantante, sino también una gran compositora y empresaria.

Comenzó su carrera artística en 2014 con su primer sencillo titulado Paloma Blanca. Tuvo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo Esa no soy yo.

Te puede interesar: Así inició la pelea entre Chiquis y su familia por el legado de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera llega a 5 millones en Instagram

Lejos de la fuerte polémica que vive su familia por el legado de su famosa madre y su separación de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera celebró por medio de sus historias de Instagram que ya llegó a cinco millones de seguidores en la popular red social, por lo que compartió un video con un emotivo mensaje a sus fans.

Gracias a cada uno de ustedes por hacer esto posible. De corazón, los amo

La última polémica de Chiquis Rivera

Hace poco, la joven causó gran controversia debido a su nueva adquisición, se trata de una espectacular mansión en Chatsworth, en Los Ángeles, California.

De acuerdo con Chisme No Like, Chiquis Rivera habría adquirido la mansión por un valor superior a los tres millones de dólares en noviembre pasado, pero ha sido hasta ahora que se ha dado a conocer la identidad de la compradora.

La propiedad tiene 5,685 pies cuadrados de construcción. Además, este inigualable inmueble cuenta con una piscina, una terraza y varias amenidades en el jardín, como un jacuzzi y un área para tomar el sol.

Al lado de la piscina hay un área para descansar con una pérgola de madera y unos cómodos sillones.

También te puede interesar: Hija menor de Jenni Rivera revela amenazas de su tío Juan Rivera.

La casa cuenta con otras estancias igual de iluminadas y con pisos de madera; también hay un gran espacio para el comedor, perfecto para sus reuniones. Además, tiene cinco recámaras y seis baños, los cuales cuentan con su propio ventanal.

