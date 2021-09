Chiquis Rivera revela cómo sobrelleva los problemas con su familia.

Chiquis Rivera, triste por los conflictos al interior de su familia.

Chiquis Rivera refrenda su apoyo incondicional hacia sus hermanos, así se encuentren en el ojo del huracán, tal como pasó con Johnny, al destapar la controversia que se desató con sus tíos Rosie y Juan Rivera, cuando se les solicitó una auditoría por el manejo del legado de su madre Jenni Rivera.

“Ellos saben que tienen una hermana que los apoya y que los quiere muchísimo, que quiere lo mejor para ellos. No nada más lo digo, ellos los saben porque se los he demostrado. Ellos saben que yo estoy muy enfocada en lo que estoy haciendo, porque al final del día yo soy un ejemplo para ellos”, expresó.

La cantante, de 36 años, también confiesa que no quiere estar involucrada en el enfrentamiento de sus hermanos y tíos.

“Yo me mantengo al margen porque es algo que me duele muchísimo, pero Johny, Jacquie y todos tienen mi apoyo. Yo siempre estoy ahí para darles consejos, pero nunca para dañar a nadie. Esto está en las manos de Dios”, subrayó.

Pero, ¿acaso cree Chiquis que la controversia con su familia opacan y afectan su trabajo como el lanzamiento de su más reciente tema Mi Problema?

“Quizás en los ojos de ciertas personas, lo vean así, a veces siento que yo voy en mi camino tratando de no dañar a nadie. Yo nada más quiero ser Chiquis, pero a veces hay cosas que pasan a mi alrededor que están en mi contra”, dijo.

“A veces sí me tumban un poquito o me da un poco de tristeza porque me gustaría que fueran diferentes las cosas. Yo soy amor y paz, no quiero problemas, a veces si me afecta emocionalmente, pero es parte de la vida y ni modo”, continuó la hija de Jenni Rivera.

Te puede interesar: Vicente Fernández cuenta con una sonda de alimentación especial.

¿Chiquis Rivera por fin sanó la relación con su abuela Doña Rosa Saavedra?

Y sobre cómo está la relación con su abuela Doña Rosa Saavedra, quien abiertamente ha tomado partido por Rosie y Juan Rivera en el encontronazo por la auditoría de Jenni, dijo:

Yo la verdad no tengo problema con nadie, me gusta respetar, tengo mis propios sentimientos, pero todo bien. Yo estoy súper enfocada en todo lo que estoy haciendo, en mi música y en lo que me hace feliz

No me gusta tener problemas con nadie, me gusta tener paz, hablando se entiende la gente y no estoy cerrada

Y sobre su futuro en la música y a pesar de las críticas que ha recibido, este es el rumbo que quiere tomar.

“Quiero otro Grammy, quiero tocar más corazones, quiero entrar a diferentes países como Colombia o Guatemala. Tengo muchos planes de que se escuche mi música por todo el mundo. Sigo siendo la misma, pero más madura” concluyó a este programa.

También te puede interesar: Héctor “N” se comunica con su hija Daniela Parra durante venta de tamales.