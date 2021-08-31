Vicente Fernández cuenta con una sonda de alimentación especial.

Equipo médico de Vicente Fernández da a conocer nuevo reporte de salud.

Luis Arturo Gómez Hernández, médico internista-intensivista, salió del Hospital Country 2000 para dar a conocer el parte médico de Vicente Fernández. El experto confesó que se le colocó una sonda de alimentación especial al querido Charro de Huentitán.

El doctor dio más detalles a los micrófonos de Ventaneando y otros medios de comunicación ansiosos por el estado de salud del querido Don Chente.

“El estado actual del señor Vicente Fernández es estacionario; se mantiene muy estable. Cabe señalar que el viernes por la noche, y derivado de las secuelas de su enfermedad, fue necesario realizar la colocación de una sonda de alimentación especial”, expresó el doctor.

“Es una sonda que se coloca directamente desde el estómago, un procedimiento que se llevó a cabo sin ninguna complicación y sin eventualidades. Al momento está tomando alimentación por esa vía, todo con el fin de dar confort y quitar la sonda que tenía en la nariz”, continuó.

El especialista asegura que el intérprete de Estos Celos continúa respondiendo a las estimulaciones de su familia y médicos de cabecera.

“Se mantiene despierto, constantemente se le hacen estímulos, su terapia de rehabilitación también se le hace. Asiente con la cabeza, con la mirada y se ha mostrado con pocos avances en la cuestión de la deglución. En lo pulmonar se mantiene estable, mantiene una respiración constante él solito y eso es muy bueno”, expresó.

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Desmienten que un extraño ingresó sin permiso a la habitación de Vicente Fernández

Ever Rodríguez Arias, director general del Hospital Country 2000, confesó a Ventaneando y otros medios de comunicación, que Don Chente no fue visitado por un extraño en su habitación.

“Trascendió que se había violado la seguridad en el Hospital Country 2000 y que una persona desconocida llegó a la habitación de Vicente Fernández. Eso no es cierto, no ocurrió así. Nuestras medidas de seguridad con todos los pacientes son las adecuadas”, expresó el doctor desmintiendo todo tipo de rumores en contra del recinto que cuida al cantante de música regional mexicana.

Las conferencias de prensa dejarán de darse a partir de este momento, ya que los partes médicos serán trascendidos por medio de un boletín de prensa.

“Las medidas de seguridad son correctas y no se han transgredido con ningún paciente. De acuerdo a la evolución que ha tenido Vicente Fernández, hemos decidido que la información se va a dar a través de un boletín informativo, que será entregado al departamento de prensa de la familia Fernández”, concluyó Ever Rodríguez Arias.

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