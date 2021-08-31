Familia de Valentín Elizalde reacciona al compromiso de Tano y Gabriela Sabag.

Luego de que Tano Elizalde anunciara que próximamente se casará con Gabriela Sabag, quien fuera la esposa de su primo Valentín Elizalde, la familia del fallecido cantante no se queda callada y reacciona.

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Pues no nos han invitado, no nos ha llegado la invitación. Fíjate nosotros estamos al margen, nos da igual si se revuelcan, sí se casan, lo de mi hermano fue hace mucho, ella no es viuda, porque no estaba con Valentín Elizalde, no estaba con mi hermano. Al momento que falleció mi hermano pues ya no era nadie, ya no era nadie con Vale. La verdad le hizo la vida muy de cuadritos a mi hermano, le hizo la vida muy batallosa, le sacó como no te imaginas las perlas de la virgen, siempre fue dinero, dinero

Y lamento que a Gabriela no le importara estar casada al momento de irse con Tano.

Ella sí estaba casada, en su momento que se fue con este chavalo, pero esta persona se fue estando con él y se fue con otro

La respuesta a sus sobrinas

Y esto les responde a sus sobrinas tras anunciar que pelearían varias propiedades que están a nombre de su madre, Camila Valencia.

Todo el rollo ese que, según ellas empezaron a tirarnos y se quieren agandallar cosas que no les pertenecen, tienen que comparecer frente a un juez para que todo lo que ellas hagan sobre su papá, que tenga validez, cosa que siempre se lo he dicho, pero que ahora tienen que hacerlo por ley. A ellas no les interesa, a ellas les interesa la herencia todavía que ya se repartió en su momento, la herencia que las personas que están traen ahorita, están picando la cabeza para decirles ‘ahí hay más, hay más’, no hay más. Ya creo que deben de tener esa parte clara y deben de pedir cuentas a una albacea que en su momento se hizo a lo mejor la repartición o se gastó el dinero

Francisco El Gallo Elizalde está promocionando el tema Sufriendo a solas, que se desprende de su último material Pa' tomar como los hombres.

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