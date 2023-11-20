Jimena Pérez ‘La Choco’ comparte su historia tras enfrentar el cáncer de mama
Jimena Pérez ‘La Choco’ nos reveló todos los detalles del complicado momento que está enfrentando, luego de tener cáncer de mama.
La semana pasada, por medio de sus redes sociales, Jimena Pérez 'La Choco' reveló que había sufrido cáncer de mama. Por ese motivo, nos enlazamos con ella hasta Madrid, para que nos cuente todos los detalles de su situación.
Agradezco mucho que me permitan platicar un poco con ustedes, contigo Pati, con todos mis compañeros, con la familia de Ventaneando, el público que siempre los ve y los sigue
Fue muy complicado, Pati lo supo desde el día uno, he de confesar, Pati ha estado ahí, desde que descubrí el bultito, el tumorcito y yo le decía ‘Pati, fíjate que pasa esto, te puedo llamar, puedo hacer’ y Pati me decía que sí, muchísimas gracias…
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¿Cómo fue el proceso que vivió Jimena Pérez 'La Choco'?
La periodista mexicana ha revelado que pasó por momentos muy complicados, los cuales la hicieron dudar sobre compartir la experiencia que estaba viviendo.
Fueron momentos muy complicados, muy difíciles, sí dudé, no en compartirlo, pero en cuando compartirlo, porque es algo que uno quiere compartir desde el principio, pero uno se siente muy vulnerable, lo primero que tienes es miedo, pasan cosas terroríficas en la cabeza, uno se imagina lo peor, cuando escuchas cáncer, lo primero que yo dije fue ‘No me quiero morir’
Y creo que era importante compartirlo, yo decidí compartirlo hasta el final, justo, porque no sabía a qué me enfrentaba, no sabía cómo iba a reaccionar yo emocionalmente, no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo ante tanta medicina, tenía mucha incertidumbre, mucha angustia
Nuestra querida, amiga y compañera, reveló que pasó las quimioterapias más complicadas en México, donde se sentía arropada por su familia.
El empezar las quimioterapias, el tratamiento cuando yo estaba a punto de irme a México en el verano, la primera la pasé aquí, cuatro después las pasé en México, que eran supuestamente las más fuertes. Me sentía arropada, me sentía amada, me sentía protegida, me sentía apapachada, creo que eso da muchísima fortaleza para el alma, fue un proceso muy complicado
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Finalmente, agradeció a todos por poder hablar y compartir lo que ha vivido, lo mismo que con otras mujeres, quienes ya le han comenzado a escribir.
Agradezco a Dios, estar bien, poder hablar con ustedes, poder ayudar a muchas mujeres que ya me han empezado a escribir…