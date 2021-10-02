Alistan fundación con el nombre de la recordada Edith González.

Edith González tuvo un homenaje póstumo a dos años de su partida. La sorpresa fue que su hija apareció ante los medios de comunicación por primera vez después de la lamentable pérdida. Constanza le dedicó un fragmento de la letra de la canción Cielo Rojo al lado de su prima Frida y su tío, Víctor Manuel González.

“Mamá, te amo, te recordaré por siempre y para todo”, expresó Constanza Creel ante decenas de asistentes al evento, incluyendo nuestros micrófonos de Ventaneando.

En el evento auspiciado por la fundación Corazones en movimiento que apoya la lucha contra el cáncer, se le brindó un minuto de aplausos y se le entregó a su familia un retrato pintado a mano.

“Ya nos darán el cuadro y yo creo que Constanza decidirá. Yo respeto a mis menores para que lo pongan donde lo consideren oportuno”, expresó el tío de Constanza.

Víctor Manuel González, hermano de Edith González, refrendó el sólido legado que dejó la querida actriz mexicana.

Edith sigue con nosotros y cada día nos la recuerdan, se pregunta por ella, el club de fans en Italia y en España mandan sus fotos. Edith sigue viva con todo y legado, aquí está la prueba

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Preparan fundación con el nombre de Edith González

Víctor Manuel González habló de la excelente relación que tiene con el padre de Constanza, Santiago Creel.

Hemos estado en constante comunicación. Por fortuna, todo ha salido como Edith quería, con la legalidad en la mano, con el entendimiento, el razonamiento por delante, el respeto y la tolerancia

Todos vamos muy bien, la relación es excelente, entonces no hay ningún problema

Por último, aseguró que tanto él como su sobrina, planean crear una fundación con el nombre de Edith González que apoye a la investigación contra el cáncer.

Se tiene ya el proyecto de una fundación para la prevención e investigación del cáncer de ovario, que fue el que Edith padeció. Ya tenemos bosquejos y todo, falta trabajo, pero lo detuvimos por la pandemia. Esperamos que el año que entra todo esté más estable

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