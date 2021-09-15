Christian Nodal comparte escenario con Belinda por el 15 de septiembre.

Christian Nodal ofreció este miércoles un concierto en la Ciudad de Las Vegas, Nevada, como parte de la celebración de las fiestas patrias. Como era de esperarse, su inseparable novia Belinda, estuvo en primera fila aplaudiendo a su amado.

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Cabe mencionar que, con tal de pasar desapercibida, Belinda entró al recinto ya que la mayoría del público había ingresado, aunque el lente de Ventaneando, la captó e identificó, aún con el cubrebocas puesto.

La rubia que fue reconocida por uno que otro fan, estuvo acompañada en todo momento de su maquillista, pero también, por corpulentos guardaespaldas, que evitaban que se le acercaran de más.

La compuse para todas esas personas que se dejan llevar

La cantante subió al escenario

Pero, llegó un momento en que la cantante fue escoltada para subir a un lado del escenario, mientras su prometido cantaba sus más grandes éxitos.

Ya sobre el escenario, Belinda esperó paciente a que el show de Christian terminará, pero en un acto sorpresivo para todos los presentes, salió cuando éste, la invitó a saludar a su público.

Los amo, que increíble concierto y felicidades, mi amor, increíble. ¡Viva México!

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Además, de deleitar a su público con sus éxitos e invitar a su novia al escenario, Christian Nodal, entonó algunos temas mexicanos para celebrar la Independencia de México.

