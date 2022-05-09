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FOTOS | ¡Christian Nodal sufre accidente en pleno concierto! Esto sucedió.

Mientras estaba en uno de sus conciertos en Guatemala, Christian Nodal sufrió tremendo accidente arriba del escenario. Esto pasó.

Por: TV Azteca

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