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FOTOS | ¡Christian Nodal dejó plantado al público colombiano!

Este fin de semana, Christian Nodal dejó a más de 10 mil personas plantadas en Colombia, ¡no llegó al concierto! Te contamos.

Por: TV Azteca

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