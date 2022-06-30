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FOTOS | Christian Nodal vuelve al escándalo por criticar la música de Bad Bunny.

El cantante de Regional Mexicano se volvió tendencia por decir que “hasta para cantar estupi** hay que tener talento”.

Por: TV Azteca

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Christian Nodal tatuajes en blanco y negro..jpg
Christian Nodal posando de medio lado..jpg
Christian Nodal con sombrero..jpg
Christian Nodal le dice adiós a su utopia..jpg
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