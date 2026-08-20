"¿Cómo me voy a recuperar de esto?": Carmen expresa una fuerte preocupación dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras varios meses de confinamiento dentro del Mundo MasterChef 24/7, y con la final cada vez más cerca, los cocineros comienzan a hacer un ‘recuento de los daños’. Carmen, por su parte, notó que tiene bolsas en los ojos y ojeras, por lo que se cuestionó cómo logrará combatir estas signos de cansancio cuando regrese a su casa.