“Es un muy buen plato": Julio confiesa con qué receta se salvaría de la eliminación este jueves 20 de agosto en MasterChef 24/7

Esta noche todos los cocineros están planeando sus mejores estrategias para no ser eliminados de la recta final de MasterChef 24/7. Julio le contó a Carmen que piensa que, si la temática es libre, entonces optaría por preparar un chile en nogada, muy ad hoc con la temporada, e ideal para impresionar a los exigentes Chefs de la cocina más famosa de México.