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“Es un muy buen plato": Julio confiesa con qué receta se salvaría de la eliminación este jueves 20 de agosto en MasterChef 24/7

El cocinero tiene todo planeado para salvarse esta noche en MasterChef 24/7.

Esta noche todos los cocineros están planeando sus mejores estrategias para no ser eliminados de la recta final de MasterChef 24/7. Julio le contó a Carmen que piensa que, si la temática es libre, entonces optaría por preparar un chile en nogada, muy ad hoc con la temporada, e ideal para impresionar a los exigentes Chefs de la cocina más famosa de México.

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