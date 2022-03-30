Christian Nodal anunció que terminó su compromiso con Belinda en las vísperas de San Valentín 2022, aunque tenían prevista una boda y un costoso anillo de compromiso de por medio.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió el cantante de música regional mexicana el pasado 12 de febrero en su cuenta de Instagram.

Belinda se encuentra en España promocionando su próxima serie de streaming, además de que se ha dejado ver sin el tatuaje inspirado en Nodal en uno de sus tobillos.

Por su parte, Christian Nodal se encuentra en Los Ángeles acompañado de quien podría ser su nueva conquista.

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Captan a Christian Nodal y a su supuesta nueva novia

Fue a su salida de un restaurante de Beverly Hills, donde Christian Nodal fue captado con Mariana Ríos, su supuesta nueva novia de origen colombiano.

La revista TV Notas informó que ambos se conocieron en Cancún, en una fiesta del rapero Gera Mx.

La cita romántica del sonorense causó controversia, pues ese mismo día tenía pactado un concierto en Colombia al que nunca llegó.

El cantante de música regional mexicana salió caminando junto a su nueva conquista, pero evadió a los reporteros para después subir a su camioneta negra.

“Todo bien... ¿qué?... ¿nuevo amor?”, declaró.

Christian Nodal se sentó en la parte trasera junto a Mariana, así que una de las reporteras arrojó la siguiente pregunta: “¿Pronto te quitarás el otro tatuaje que dice Utopía?”.

“Bien, gracias… cuidado, cuidado, buenas noches” concluyó Christian Nodal para después sacar un cigarro que se llevó a la boca.

El cantante no ha confirmado si tiene una relación sentimental con Mariana, quien también ha creado un perfil en la plataforma Unlok Match.

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