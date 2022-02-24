Esta es la denuncia de Universal Music en contra de los papás de Christian Nodal.

Aún no se recupera del duelo por el término de su relación con Belinda y Christian Nodal ya tiene un nuevo problema encima. La disquera Universal Music denunció penalmente a sus padres por haber cometido presunto fraude genérico.

Ventaneando tuvo acceso a los documentos que acreditan la demanda donde se expone que los progenitores del cantante simularon un contrato o contratos que buscan atribuirle al cantante la titularidad de las obras propiedad de Universal, o bien fraude genérico por haber engañado a la disquera obteniendo un lucro indebido.

En la denuncia formulada por los abogados de la disquera, se acusa a Jesús Jaimes Terrazas y Silvia Christina Nodal de haber simulado contratos para apropiarse de diversos fonogramas y videogramas por cuya elaboracion Universal pago al propio padre de Christian Nodal y a un colaborador de nombre Jesús Abelardo Báez Ochoa.

La relación laboral entre Universal, Fonovisa y Christian Nodal inició el 12 de enero de 2017, cuando el cantante y sus padres firmaron un contrato de exclusividad con dicha disquera para la grabación de videogramas y fonogramas y de cesión de derechos del intérprete. En el contrato, el padre de Christian figura como director artístico con facultades para encargarse de los temas y videos de su hijo.

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El contrato de Christian Nodal con Sony Music

En cuanto al contrato firmado con Sony Music, trascendió que el año pasado Universal Music hizo un llamado al padre de Christian Nodal para renovar su exclusividad, a lo que respondió con un "sí", pero luego dejó de contestar los teléfonos, se ausentó de su oficina y terminó por demandar a la disquera que alista nueva denuncias para reclamar la titularidad de cada uno de los temas que el artista dice que le pertenecen.

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