Christian Nodal deja claro a todos que ya no piensa en el pasado.

Christian Nodal pasa por una transición complicada en su vida personal, luego de que hace unos días anunciara por medio de sus redes sociales que la relación y el compromiso que tenía con Belinda llegaron a su final.

A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos

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La nueva visión de la vida de Christian Nodal

Christian Nodal es el cantante de regional mexicano más famoso del momento gracias su gran talento y popularidad.

Y es que apenas el viernes pasado lanzó un nuevo sencillo, mismo que sus fans relacionan con su ruptura con Belinda y que actualmente se encuentra en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Durante los ensayos de los Premios lo Nuestro, Christian Nodal habló para sobre la nueva etapa de su vida, pues asegura que vive un gran momento y agradece las bendiciones de Dios, pero todo refiriéndose al plano profesional.

Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco, simplemente disfrutando de todas las bendiciones que Dios pone en el camino en el momento y pues agradecido por todo lo que está pasando en estos momentos

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Los seguidores del cantante han asegurado que al no querer hablar sobre el pasado se refiere a Belinda, pues las declaraciones de Nodal reafirman su postura de no querer saber nada de su exprometida, pues ya hasta modificó sus tatuajes.

