Así reapareció Christian Nodal como papá junto a Cazzu y su bebé

Con apenas tres meses de nacida, la pequeña Inti, ya conoció Guadalajara que, aunque no es la tierra natal de su padre, Christian Nodal, sí es el lugar que lo vio nacer como artista y convertirse en estrella.

El sábado a su llegada a la Perla Tapatía en su avión privado, donde tiene programadas tres presentaciones, Nodal compartió estas imágenes en su cuenta de Instagram, en las que aparece Cazzu con su nena en brazos, así como el momento en que la familia se baja de la aeronave.

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Ya por la noche, Christian llegó solo a su primer concierto en el Palenque de las Fiestas de Octubre, que lució a tope para recibirlo y esta fue su entrada triunfal, ante el clamor de sus seguidores.

Estoy muy feliz de volver a las Fiestas de Octubre, siempre se pasa chin… y yo sé que esta noche, no va a ser la excepción

¿Cuál fue la gran sorpresa de la noche?

La sorpresa de la noche, fue la presencia del rapero Gera MX, quien acompañó a Nodal en uno de sus grandes éxitos ‘Botella tras botella’.

Christian, también incluyó en su repertorio ‘Por El Resto de tu Vida’, que en su momento compuso especialmente para Belinda. Lo que no se le escapó a nuestra cámara, fue que Nodal se sintió tan relajado en el escenario, que hasta se dio tiempo de aventarse unos cigarritos.

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Este domingo, Nodal apareció inesperadamente en el foro principal para devolver la cortesía a la Banda Sonorense de Rock, Nunca Jamás Band, que lo acompañó el sábado en su presentación y, ayer fungieron como teloneros del grupo Plastilina Mosh.

Christian, permanecerá en Guadalajara, pues el miércoles se presentará en el foro principal de las Fiestas de Octubre.

