Christian Nodal afirma que Belinda le ayudó a crecer como hombre.

A los dos meses de noviazgo con Belinda, el cantante de Regional Mexicano sabía que la cantante de pop tenía que ser su esposa.

El cantante de Regional Mexicano, Christian Nodal, anunció entre bombos y platillos detalles de su próxima gira que lleva por nombre “Botella tras botella”, razón por la que ofreció entrevistas a diversos medios de comunicación de Estados Unidos donde le fue imposible no hablar de su compromiso matrimonial.

Durante su charla con Despierta América el cantante fue muy sincero al decir que a los dos meses de noviazgo sabía que Belinda tenía que ser su esposa, acto que sin titubeos confesó a su familia más cercana.

“A los dos meses de novios fui a mi casa, a Guadalajara, y cuando fui a visitar a mi familia les dije que me quería casar con Beli. Me dijeron: ‘Cómo, explícanos, estás loco’”, contó.

Asimismo, señaló que la familia después de escuchar las razones por las que quería llegar al alta con Belinda le dieron la razón.

“(Les dije) para mí es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ayudó a crecer como hombre, para mí es la mejor mujer del mundo”, contó con una gran sonrisa Nodal.

Desde aquel entonces Christian Nodal se encargó de buscar el anillo de compromiso, así como una fecha especial para poder pedir matrimonio a la cantante de “Luz sin gravedad”, sin embargo, no encontró el momento perfecto para entregar la sortija de compromiso, hasta que llegó a España.

Según recordó Nodal fue Madrid la ciudad perfecta para la propuesta de matrimonio y rápidamente organizó algo que a Belinda le gustara: el lugar, la comida, el ambiente y claro, la joya que tanto ha dado de qué hablar.

“Al final, salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo. Todo el momento fue súper emotivo, ella estaba muy feliz”, contó a El Gordo y La Flaca.

Sobre la costosa sortija, Christian Nodal reveló que la eligió porque quería hacer sentir a Belinda como una verdadera reina, además porque desde niño vio a su padre tratar así a su mamá y él quiere hacer exactamente lo mismo con su prometida, eso sí, aclaró que lo hará hasta donde se lo permitan sus posibilidades (económicas).

Aunque el prometido de Belinda no reveló detalles de su próximo enlace matrimonial, sí dejó en claro que desea convertirse en padre de una niña a los 24 años, deseo que ya platicó con su flamante novia.

“Este sueño lo he tenido desde los 11 años y he soñado mucho con una niña; si Dios, Belinda, la vida y todo está perfecto, sería a los 24 años”, reveló.

