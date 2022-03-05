Sony Music habría violado medidas en demanda contra Christian Nodal.

De acuerdo con documentos a los que Ventaneando tuvo acceso en exclusiva, Sony Music habría violado las medidas precautorias en la demanda de Universal Music contra Christian Nodal.

Con esto, el conflicto por la titularidad de los temas que forman parte del cantante de regional mexicano, cobraría otro rumbo y se complicaría.

Ahora el reclamo de la disquera Universal Music, con la que antes estaba Nodal, se ha extedido a Sony y a las empresas como JG Music que son propiedad del padre del cantante, por haber violado las medidas precautorias que fueron decretadas el pasado 7 de octubre de 2021.

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¿Cuál es el objetivo de las medidas precutorias?

Las medidas precautorias que la exdisquera de Nodal habría solicitado, consisten en suspender la grabación, promoción y difusión del catálogo de Christian mientras no se arreglara el conflicto.

En el 2017 los padres de Nodal firmaron un contrato para que el ex de Belinda fuera artista exclusivo de Universal Music. Tras tres discos que catapultaron a la fama al intérprete de 'Adiós amor', sus padres se negaron a renovar dicho contrato y demandaron a la disquera por la titularidad de las canciones de su hijo.

Pese a lo anterior, los Nodal hicieron público el contrato de Christian con Sony Music el 15 de febrero, lanzando 'Ya no somos ni seremos'. Por este motivo, el 24 de febrero, Universal Music acusó a la nueva disquera del cantante de quebrar las medidas precautorias de las que asegura que la compañía sí había sido notificada.

En ellas se le solicitaba que se abstuviera de contratar, divulgar, distribuir, comercializar, promover, explotar, vender de cualquier forma y evitar videogramas y fonogramas, así como de realizar interpretaciones y ejecuciones de Christian Nodal sin importar el tio de formato.

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