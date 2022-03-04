Colate niega alianza con Gerardo Bazúa para ir contra Paulina Rubio.

Nicolás Vallejo Nágera ‘Colate’ niega haber solicitado de manera permanente la custodia de su hijo Andrea Nicolás a Paulina Rubio, luego de que este programa diera a conocer los documentos en los que se quejaba ante la Corte Familiar de Miami del descuido que la cantante tuvo cuando el niño se contagió de COVID-19.

Nunca se me ha pasado por la cabeza pedir la custodia de mi hijo. Vivo en este país para que mi hijo tenga a su mamá y a su papá cerca

He sacrificado mucho, a mi familia, trabajo y amigos, pero por lo menos mi hijo tiene a su papá y a su mamá. Nunca he pedido la custodia ni nada

En entrevista exclusiva con Ventaneando, Colate admite que se mantiene alerta sobre el cuidado del menor, cuyo ausentismo escolar hizo patente en la moción con carácter de urgente que presentó ante la corte de Miami.

Yo creo que es mi obligación como padre. Yo cuido de mi hijo todo lo que puedo

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Colate niega alianza contra Paulina Rubio

Colate negó ser quien filtró a la prensa los embates legales que ha enfrentado en repetidas ocasiones con su ex Paulina Rubio

A mí me acusan de utilizar esto para los medios. La última vez que estuvimos en la corte fue por una demanda de la madre… en la audiencia estaba la prensa. Está claro que quien avisa a la prensa, no soy yo

Y habló de cómo es la relación con Gerardo Bazúa, padre de Eros, el hijo menor de Paulina, echando por tierra que en algún momento hayan hecho frente común contra la cantante.

Hemos hablado alguna vez, nos hemos encontrado en la misma ciudad y tenemos un hijo con la misma persona. Nos hemos encontrado en el colegio, pero no somos socios, amigos, ni nada, solo tenemos una relación respetuosa y un pequeño problema en común

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