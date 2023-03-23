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VIDEO: ¡Una mujer con su bebé en brazos es arrollada por un autobús!

Terrible accidente a causa de la distracción de una madre que caminaba por la calle. Llevaba a su bebé en brazos y no miró que se aproximaba un autobús.

mujer es arrollada con su bebe en brazos

Escrito por: Erick Villanueva

Imágenes fuertes al ver como una mujer va caminando por la calle que llevaba en brazos a su bebé. Se puede observar que va distraída, ya que baja la mirada y no observa hacia los lados al pasar. La mujer no se dio cuenta de que un autobús se aproximaba por donde transitaba, y al ser un punto ciego para la persona que iba manejando terminó arrollándolas.

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A pesar del terrible suceso salieron con vida madre e hija, aunque sufrieron algunas lesiones es una verdadera fortuna que vivan para contarlo.

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