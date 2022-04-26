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FOTOS | Conoce a los coaches de La Voz México 2022.

La espera terminó, se dieron a conocer de manera oficial los nombres de los famosos que formarán parte del gran concurso musical.

Por: TV Azteca

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