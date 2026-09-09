5 botanas fáciles, deliciosas y saludables para celebrar las Fiestas Patrias

Si durante este mes te emociona la preparación de platillos mexicanos como el pozole, los tacos, las tostadas que suelen ser grandes alimentos protagónicos de la celebración del Grito de Independencia, sin embargo, no todo tiene que ser complicado ni requerir horas frente a la estufa para disfrutar de sabores típicos y llenos de tradición.

También es posible preparar botanas con ingredientes fáciles de conseguir y aprovechar alimentos como aguacate, verduras, frijoles, maíz y frutas para crear opciones coloridas que pueden colocarse al centro de la mesa.

Lo mejor de crear botanas con alimentos saludables es que varias de estas opciones pueden prepararse con anticipación, los ingredientes se consiguen fácilmente, son baratos y hará que disfrutes la celebración en lugar de pasar toda la noche en la cocina.

5 botanas saludables para celebrar el 15 de septiembre

1.- Guacamole con totopos

El guacamole es un clásico que difícilmente falta en una reunión mexicana y puede convertirse en una botana sencilla y nutritiva. Solo necesitas aguacate, jitomate, cebolla, cilantro, chile al gusto y un poco de limón. Para acompañarlo, puedes preparar totopos utilizando tortillas de maíz cortadas en triángulos y horneadas.

2.- Esquites

Los esquites son otro de los sabores favoritos de las celebraciones mexicanas. Para hacer una versión más ligera, puedes preparar elote desgranado y acompañarlo con ingredientes frescos.

3.- Tostadas con pico de gallo

Esta botana es sencilla, económica y muy mexicana. Unta una capa de frijoles o desmenuza pollo sobre tostadas horneadas y agrega pico de gallo preparado con jitomate, cebolla, cilantro y limón.

4.- Brochetas con fruta con colores patrios

Para darle un toque diferente a la mesa, las frutas también pueden convertirse en una botana inspirada en los colores patrios, combina frutas verdes, blancas y rojas, como uvas verdes, cubos de manzana, plátano o jícama y fresas. Colócalas en pequeños palitos para formar brochetas individuales.

5.- Charola con kiwi, jicama y fresas

Si buscas una botana que prácticamente no requiere cocinar, esta es una de las más sencillas.Corta kiwiy jícama y fresas y colócalos en un recipiente grande. Agrega limón y chile en polvo al gusto. También puedes servirlos en vasos individuales para que sean más fáciles de comer durante la celebración.