De dormir en habitación exclusiva a bañarse al aire libre: el giro que dio Julio Camejo en La Granja VIP

Julio Camejo recibió el cambio más brusco dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. El actor comenzó el reality con una gran ventaja: ser el Capataz dentro de la granja. Viene de ganar la primera Prueba del Capataz, donde en la ronda definitiva logró superar a Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero mediante un desafío que consistía en transportar 15 cantaritos y construir una torre con ellos.

Al haber ganado la prueba, Camejo se convirtió en el líder semanal dentro de La Granja VIP y obtuvo una gran cantidad de beneficios. El actor obtuvo inmunidad, el acceso a la suite y la posibilidad de elegir a un acompañante. Este fue Kunno, quien compartió una habitación especial equipada con cama king size, baño privado, alimentos, bebidas, sala y jacuzzi. Sin embargo, ahora deberá afrontar un panorama totalmente distinto.

Julio Camejo tendrá las peores responsabilidades durante la segunda semana

Luego de la eliminación de Abigail Pak “La Coreañera”, los habitantes debieron elegir mediante votos a tres nuevos peones. Entre ellos, Julio Camejo apareció en la lista, además de Mario “Mono” Osuna y Ivonne Montero. El cuarto elegido fue Kunno, por responsabilidad del público quienes votaron al influencer para que sea peón.

La primera eliminación dejó de todo: así fue la INTENSA noche en La Granja VIP|La Granja VIP

En este contexto, el actor pasó de tener los beneficios más altos de la granja a ubicarse en el escalón más bajo de todos. Como peón, Camejo deberá asumir actividades como dormir en una cama de paja dentro del granero, preparar el desayuno de los habitantes, ordeñar a las vacas, bañarse al aire libre, limpiar los espacios destinados a los animales, entre otros.

Cabe resaltar que los primeros peones de la temporada ya le habían confesado al propio Julio que las mayores dificultades eran el frío, el agua helada, la falta de un baño adecuado y no poder comer lo mismo que sus compañeros. Ahora, Camejo deberá vivir en carne propia el rol de peón.

¿Julio Camejo está nominado?

Ser peón no significa integrar la placa de nominados. Se trata de un puesto temporal que modifica las tareas, la alimentación y las comodidades del participante.

No obstante, Camejo perdió la inmunidad que tuvo como Capataz y no podrá participar en la prueba por el liderazgo de la segunda semana. Además, puede ser elegido para disputar el Duelo de Nominación, pues el nuevo Capataz deberá enfrentar a un granjero contra uno de los peones.