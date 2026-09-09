Qué hacer con las botellas de enjuague bucal: 4 ideas para darles una segunda vida y hacerlas en un hermoso adorno para tu casa

Hoy en día cada vez es más común el reciclaje, pues considerando la situación en la que nos encontramos debido al exceso de pet genera, cualquier idea que les des una segunda vida es una gran alternativa, por lo que nosotros te contaremos qué puedes hacer con las botellas de enjuague bucal.

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Si hay que tomar algo en cuenta es que las botellas de enjuague bucal ciertamente son un tanto distintas a las del resto de las que diario vemos en artículos bebibles como jugos o refrescos, por lo que puedes hacer grandes y creativas manualidades.

Adornos y manualidades que puedo hacer con botellas de enjuague bucal

Aquí podrás encontrar algunas ideas que puedes considerar para que hagas manualidades caseras con botellas de enjuague bucal con la que además de reciclar, podrás ayudar al planeta y pasar un gran momento.

