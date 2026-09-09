Qué hacer con las botellas de enjuague bucal: 4 ideas para darles una segunda vida y hacerlas en un hermoso adorno para tu casa
Conoce algunas de las manualidades que puedes hacer con botellas de enjuague bucal.
Hoy en día cada vez es más común el reciclaje, pues considerando la situación en la que nos encontramos debido al exceso de pet genera, cualquier idea que les des una segunda vida es una gran alternativa, por lo que nosotros te contaremos qué puedes hacer con las botellas de enjuague bucal.
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Si hay que tomar algo en cuenta es que las botellas de enjuague bucal ciertamente son un tanto distintas a las del resto de las que diario vemos en artículos bebibles como jugos o refrescos, por lo que puedes hacer grandes y creativas manualidades.
Adornos y manualidades que puedo hacer con botellas de enjuague bucal
Aquí podrás encontrar algunas ideas que puedes considerar para que hagas manualidades caseras con botellas de enjuague bucal con la que además de reciclar, podrás ayudar al planeta y pasar un gran momento.
- Portacepillos de dientes y pasta: Regresando a su entorno en casa, puedes hacer un gran recipiente colócale una bomba de empuje (de algún jabón que se haya terminado). Queda genial para el baño o la cocina.
- Macetas colgantes: Tras cortar la botella por la mitad, únicamente tendrás que hacer un pequeño agujero en la base para que salga el agua y dos en los lados para colgarla con un cordón; depende de tu gusto podrás pintarla con pintura acrílica o adornos incluso como lo prefieras.
- Dispensador de bolsas de plástico: Corta la parte inferior de la botella y procura que esta parte abierta pues será por donde meterás las bolsas. Desenrosca y tira la tapa de la botella. El cuello de la botella será por donde jalarás las bolsas. Finalmente protege los bordes filosos con cinta adhesiva alrededor del borde que cortaste en la base.
- Botellas anti-estrés: Llena la botella hasta la mitad con agua, agrega glicerina o pegamento transparente, glitter y cuentas de colores. Cierra la tapa con pegamento fuerte. Al agitarla, verás cómo todo flota despacio, lo cual ayuda mucho a relajar a los niños.