5 ideas para hacer una lonchera saludable y llevar a la oficina en septiembre

Hay personas que suelen pasar varias horas fuera de casa, especialmente en su trabajo y suelen salir en la mañana y regresan luego del almuerzo, lo que implica que tengan que comer en la oficina y aprovechando el poco tiempo libre que tienen. Por eso, es que en lugar de gastar dinero en comida chatarra y poco saludable, se pueden armar unas loncheras para que puedas llevar a la oficina durante el mes de septiembre y te dejaremos cinco ideas fáciles de hacer.

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Son muchas las personas que realizan un buen desayuno, y como se pasan todo el día en la oficina, obvian el almuerzo y recién lo hacen para la cena, pero esto termina trayendo efectos negativos para la salud. De acuerdo a algunos especialistas, se puede llevar adelante una alimentación saludable en la oficina y recibe el nombre de bento, la comida tradicional lista para consumir en el trabajo y que se basa en la proporción, la variedad y la proporción.

Ventajas de llevar una lonchera saludable a la oficina

Siguiendo esta línea, se pueden elaborar loncheras con alimentos saludables y llevarse a la oficina durante el mes de septiembre y así lograr una alimentación balanceada y sana. Entre los beneficios de llevarse una lonchera al trabajo hay que destacar que ahorraremos dinero, reducimos el desperdicio utilizando las sobras de la cena, equilibramos nutrientes y condimentos. Por eso, te dejaremos 5 ideas para que te lleves.

5 ideas para una lonchera saludable y llevar a la oficina

Pasta integral, calabacines salteados y aceite de oliva extra virgen: es una comida rápida y perfecta donde se combinan carbohidratos integrales garantizando energía

Cebada, garbanzos y mezcla de verduras: la cebada aportará hidratos de carbono complejos, en tanto que las legumbres completan el perfil proteico.

Raviolis de carne magra, mozzarella, tomates cherry y aceitunas: es una opción perfecta para quienes buscan una comida caliente