Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a WWE México 2026

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar del mejor evento de lucha libre. ¡Entérate de cómo puedes asistir a la WWE!

lucha libre boletos
|Crédito: Pexels

Este 14 de Septiembre, la Arena Ciudad de México será el escenario disfrutar con amigos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases cuádruples para ti!

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

Galerías y Notas Azteca UNO