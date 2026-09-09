TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a WWE México 2026

Este 14 de Septiembre, la Arena Ciudad de México será el escenario disfrutar con amigos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases cuádruples para ti!

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.