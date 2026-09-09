Qué hacer con las botellas de perfume vacías: 5 ideas para no tirarlas a la basura

Así puedes reutilizar las botellas de perfume vacías para darles una nueva oportunidad y que no terminen en el contenedor de la basura. Cuando una fragancia se agota, nos queda una pieza de vidrio facetado, pesado y estilizado que supera por mucho la calidad de cualquier florero o contenedor genérico que puedas comprar en una tienda de decoración.

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¿Qué hacer con las botellas de perfume vacías?

Si ya conoces el truco clásico de usarlos como difusores de aroma y buscas proyectos de manualidades más avanzados, artísticos o interactivos, estás en el lugar correcto. Con un poco de ingenio, estas botellas de diseñador pueden pasar de tu tocador a convertirse en los protagonistas de tu hogar.

A continuación, te presentamos 5 ideas alternativas y muy elegantes para darles una segunda vida y poder aprovechar el diseño de los frascos de perfume, que muchas veces es tan meticuloso.

Las mejores ideas para reutilizar tus botellas de perfume favoritas|Pinterest

5 mejores ideas para no tirarlas a la basura

Contenedor de jabón líquido

Una vez que retires el atomizador original metálico con unas pinzas y laves el interior del frasco, llénalo con tu jabón líquido para manos favorito. Consigue una bomba dosificadora de plástico o metal y ajústala a la boquilla con un poco de silicón o pegamento epóxico si es necesario.

Pisapapeles de cristal

Puedes retirar todo el mecanismo superior y rellenar el interior con elementos pequeños y estéticos como microesferas metálicas, arena de playa fina, hojas de oro flotantes o cuentas de cuarzo rosa. Sella la boquilla con un tapón de corcho estético y utilízalo como un pisapapeles sofisticado para tu escritorio.

Así puedes reutilizar tus botellas de perfume con fines decorativos|Pinterest

Terrario miniatura para plantas

Con botellas de perfume transparente. Introduce con mucho cuidado y la ayuda de unas pinzas largas una capa delgada de piedras pequeñas para el drenaje, un poco de carbón activado y tierra fértil. Coloca brotes miniatura de suculentas, plantas de aire o musgo vivo.

Envase para sales de baño

Mezcla sales de Epsom, sal de mar gruesa, unas gotas de aceite esencial de lavanda y pétalos secos de rosa. Introduce la mezcla dentro de la botella de perfume limpia utilizando un embudo pequeño. Puedes decorar el cuello de la botella con un listón de satín negro o una etiqueta vintage.

Cuadro de exhibición en tercera dimensión

Compra un marco profundo tipo caja y retira el cristal. Pega al fondo del cuadro tus 3 o 4 frascos vacíos más hermosos utilizando pegamento de alta resistencia para vidrio.