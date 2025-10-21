La receta de enchiladas verdes de pollo con chile poblano: un platillo mexicano delicioso

Hay platillos que, apenas los hueles o los pruebas, te transportan directo a la cocina de tu casa. Las enchiladas verdes de pollo con chile poblano son uno de esos. Su aroma combina el toque ahumado del chile poblano con la suavidad de la crema y el queso, mientras que el pollo jugoso hace que cada bocado sea reconfortante y lleno de sabor.

Si nunca las has preparado, tienes que preparar esta receta porque es más fácil de lo que imaginas, y el resultado hace que valga la pena cada minuto en la cocina.

¿Qué ingredientes lleva la receta de enchiladas verdes de pollo con chile poblano?

Ingredientes para 4 personas



5 chiles poblanos, tostados y desvenados

1/2 barrita de queso crema Philadelphia®

1/4 litro de crema

Cantidad suficiente de cilantro fresco

Knorr Suiza al gusto

1 pollo cocido y desmenuzado

Cantidad suficiente de queso rallado

Tortillas de maíz

Tip: los chiles poblanos se tuestan mejor sobre fuego directo o comal, girándolos hasta que la piel esté casi quemada; eso le da un aroma único a la salsa.

Canva La receta de enchiladas verdes cremosas de pollo llevan como ingrediente principal el chile poblano

Cómo preparar las enchiladas verdes de pollo con chile poblano

Preparación paso a paso



Asa los chiles poblanos y retira la piel y semillas. Licúa los chiles con la crema, el queso crema y un poco de cilantro fresco hasta obtener una salsa homogénea. Agrega Knorr Suiza al gusto para sazonar. Calienta las tortillas, rellénalas con el pollo desmenuzado y enrolla cada una. Colócalas en un platón y vierte la salsa de chile poblano sobre ellas. Espolvorea queso rallado y decora con más crema y cilantro fresco.

Consejos de cocina que marcan la diferencia



Si quieres que la salsa tenga más cuerpo, añade un poco de queso crema extra al licuar.

Calienta las tortillas ligeramente antes de rellenarlas; así evitas que se rompan y mantienen su forma al enrollarlas.

Ajusta el picante según tu gusto; algunas personas prefieren un toque más suave, otras lo disfrutan intenso.

¿Qué hace especiales a estas enchiladas verdes con pollo y chile poblano?

No es solo la combinación de ingredientes. Lo especial está en cómo se mezclan los sabores: el chile poblano tostado aporta un leve picante y aroma ahumado, la crema suaviza cada mordida y el queso rallado corona todo con un toque cremoso que lo hace irresistible.

Canva Preparar en casa esta delicia de receta de enchiladas verdes de pollo con chile poblano resulta en un platillo económico y delicioso

Preparar la salsa en casa te permite ajustar los sabores a tu gusto, algo que nunca lograrías con versiones comerciales.

Además, estas enchiladas verdes combinan de maravilla con arroz rojo, frijoles refritos o una ensalada fresca. Y si quieres sorprender, puedes acompañarlas con un poco de aguacate en rebanadas o unas gotas de limón sobre la salsa; verás cómo elevan el sabor.