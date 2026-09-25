El tepache es una de las bebidas tradicionales de México, hecha principalmente con la cáscara y la pulpa de la piña. Hoy en día existen distintas recetas regionales, pero los principales ingredientes son la piña, piloncillo, agua y especias, con los cuales puedes prepararlo en casa, donde también puedes hacer mole que combina chiles y chocolates, o el mochi en versiones dulces y saladas.

Para preparar una versión sencilla no hace falta tener un equipo especializado. La receta publicada por la Secretaría de Agricultura utiliza una piña madura, una taza de piloncillo o azúcar morena, así como dos ramas de canela, tres clavos de olor y un litro de agua. Mientras que para el guacamole se utiliza de ingrediente principal el aguacate, fruta que en Brasil se come con azúcar.

La receta de tepache que todo mundo puede hacer en su casa y con pocos ingredientes|Pinterest

Los ingredientes para preparar tepache

El primer ingrediente es una piña madura. La receta oficial recomienda aprovechar la cáscara y la pulpa. Para endulzar se puede utilizar una taza de piloncillo o azúcar morena. Asimismo, dos ramas de canela y tres clavos de olor para aportar aroma y sabor.

El primer paso consiste en lavar y pelar la piña, reservando la cáscara. Después, la receta indica colocar las partes de la fruta en un recipiente de vidrio junto con el piloncillo, la canela y los clavos de olor. Por último, se añade el litro de agua y se cubre el recipiente con un paño limpio.

La fermentación ocurre a temperatura ambiente. La receta oficial establece un periodo de 48 a 72 horas, es decir, entre dos y tres días, tiempo en el cual el recipiente debe permanecer en un lugar fresco y oscuro durante el proceso.

Al concluir el periodo indicado, el líquido se cuela para retirar las cáscaras y las especias. El último paso es refrigerarlo y servirlo bien frío, para degustar en una reunión o para acompañar con la comida.