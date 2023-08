¿Cómo atraer el dinero y la abundancia con hojas de laurel?

Si te ha ido mal económicamente o simplemente quieres mejorar tu situación financiera puedes atraer la magia a través de un ritual, si bien, hay diferentes formas de hacerlo, a veces la suerte hay que buscarla con ceremonias, y una forma muy efectiva para atraer dinero y abundancia es con hojas de laurel.

Desde la antigüedad, las hojas de laurel, también llamadas lauro, son consideradas plantas que atraen el triunfo, grandeza y abundancia, de hecho, muchas personas los usan como símbolo para atraer éxito, por eso es una de las plantas más utilizadas en los rituales, ya que su poder y aroma son ideales para mantener buenas energías.

Estas hojas de color verde que pueden llegar a brotar junto a pequeñas flores amarillas son muy resistentes a la sequía o temperaturas altas, por eso se piensa que esa resistencia y fuerza en las raíces de su árbol es la muestra de que pueden llegar a librar cualquier cosa mala e incluso atraer abundancia, ¿cómo se usan? Aquí te dejamos un ritual infalible para conseguir dinero.

Ritual para atraer dinero y abundancia con hojas de laurel

Para este ritual que te ayudará a traer abundancia y dinero vas a necesitar conseguir algunos ingredientes, si te queda un mercado cerca, ve a la sección donde venden velas, hierbas u otros artículos para brujería, calma, no harás nada oscuro, los ingredientes que necesitas son:



una veladora de color blanco.

un borrego de la suerte, entre más esponjoso mejor.

un listón dorado.

monedas chinas, las puedes encontrar donde venden velas y hierbas.

un manojo de ramitas con hojas de laurel.

un espacio o mesa que te sirva de altar.

Una vez tengas estos elementos vas a acomodar la vela al centro de la mesa, al lado le vas a poner el borreguito y las monedas chinas, mientras tanto, con el laurel lo vas a enrollar con el listón dorado y vas a recorrer cada espacio de tu casa con él, desde los baños, hasta la puerta de la calle, pensando en todo la abundancia que quieres atraer; una vez termines vas a llevar ese manojo de hojas al altar que montaste y vas a prender la vela.

Cuando la prendas vas a cerrar los ojos y con toda la paz vas a pensar en todo el trabajo que has hecho y lo mucho que mereces cada regalo que has tenido, cuando has recibido dinero, todos esos momentos de riqueza, vas a dejar la vela prendida por 3 horas y después la apagas; puedes repetir este ritual cada comienzo de mes y verás como poco a poco tu situación financiera va a mejorar.