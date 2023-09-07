El remedio casero para eliminar ratones de la cocina en minutos.

La posibilidad de una plaga de ratones no solo es incómoda, es realmente un asunto preocupante en cuestión de salud. Nadie quiere ver a estos animales explorando en su cocina y en busca de alimento. Por suerte, hay varios remedios para erradicarlos y así no tener que pensar más en estos transmisores de enfermedades. Pero, ¿cuál es el remedio casero para eliminar ratones de la cocina?

Cuando se trata de eliminar ratones, la lista de opciones es amplia y muchos de ellos puedes encontrarlas en el supermercado. Incluso, ya como un último recurso puedes contratar los servicios de un exterminador de plagas. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, puedes probar con cebolla y amoníaco, una alternativa más casera que las otras.

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¿Cuál es el remedio casero para eliminar ratones de la cocina?

El remedio casero para eliminar ratones de la cocina utiliza las propiedades poderosas de la cebolla junto con las del compuesto químico del amoníaco. Por lo tanto, los ingredientes que necesitarías son: cebollas, amoníaco, bolitas de algodón o pedazos de tela y platos desechables. No obstante, la cantidad de cebollas que necesitas puede variar según el tamaño de la cocina y la presencia de los ratones.

Ahora bien, los pasos para eliminar una posible plaga de ratones en la cocina y otros espacios del hogar con este remedio casero son:



Corta las cebollas que crees necesitar en trozos pequeños.

Coloca los trozos de cebolla en platos desechables.

Rocía amoníaco sobre los trozos de cebolla.

Con el transcurrir de los días, renueva los ingredientes junto con los platos desechables para que el efecto repelente no pierda fuerza.

Básicamente, la fusión de la cebolla y el amoníaco se convierte en un repelente poderoso para ratones, en donde la cebolla desprende un aroma desagradable para ellos y el amoníaco refuerza el olor.

En medio de este remedio casero para eliminar ratones, es importante identificar todas las áreas en donde tienen mayor presencia y mover de lugar los platos desechables con los trozos de cebolla y amoníaco; ya que, al detectar el fuerte aroma, los ratones pueden ocultarse en otros lados.

Además, es preciso que la cocina siempre esté limpia de restos de alimentos y migajas, pues es lo que suele atraerlos a la cocina. Entonces, aparte de poner el remedio casero para eliminar ratones, hay que mantener la casa limpia y particularmente, sellar bien contenedores o reparar agujeros o aberturas, es decir, posibles nidos.

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