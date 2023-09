¿Cómo saber la edad de mi gato? Estas son las señales.

Si adoptas una mascota cambias el rumbo de su vida. Sin embargo, este proceso es tambien entrar de lleno en lo desconocido porque no sabes su pasado, salud y edad. Y en particular, esto último es fundamental para determinar la atención y cuidados; puesto que, un cachorro no necesita lo mismo que un gato adulto.

Aunque la apariencia de los dientes, ojos, masa muscular, orejas y pelo, incluso los hábitos sirven como indicadores para saber la edad de tu gato, según los expertos, hay señales morfológicas más específicas y que describen cada etapa en el desarrollo de un gato. Eso sí, no hay un gato igual a otro y por ello siempre será aconsejable llevarlos con un veterinario.

Las señales para saber la edad de mi gato

En el desarrollo biológico de los gatos, puedes saber su edad de acuerdo con varias características y comportamientos presentes en cada una de sus etapas. Por ejemplo:



De uno a diez días: En esta etapa, el gato no puede realizar ninguna actividad por su cuenta y muy probablemente sus ojos están cerrados todavía. Además, hay poco desarrollo de sus canales auditivos.

De diez días a un mes: Ya sus ojos están abiertos y sus capacidades motoras más fuertes; por lo que, el gato comenzará a moverse y coordinar sus extremidades. Así mismo, en esta etapa sus dientes comienzan a salir y crecer entre las 2 y 4 semanas de vida.

Primer mes: Cuando los gatos tienen esta edad, ya existe una evolución física y mental que se expresa en intentos de caza, juego y conservar la higiene de su cuerpo aunque todavía les falta coordinación.

Mes y medio: La característica más notoria en esta edad es el color de los ojos, pues el tono azul de la infancia temprana se queda atrás y aparece el color definitivo.

Dos a tres meses: El peso es el indicador más importante para determinar la edad de un gato porque empiezan a tener masa muscular y definir su cuerpo. En este sentido, lo normal es que lleguen a los 800 gramos o al kilo. De igual forma, la boca muestra 26 dientes de leche.

Tres a seis meses: La forma en que identificas la edad de un gato durante esta etapa se relaciona con el reemplazo de los dientes de leche por los definitivos, mismos que son más blancos y brillantes.

Seis meses al primer año: A pesar de que su cuerpo, peso y tamaño ya es más grande, su comportamiento es infantil y todavía no controla sus movimientos del todo.

Primer año: La dentadura del gato se torna más opaca y le aparece sarro, lo cual sería el indicador más relevante en esta edad.

Segundo y tercer año: El sarro puede extenderse en toda la boca a partir del tercer año. Por lo que, los dientes se ponen más amarillos y opacos.

Cuarto a séptimo año: Los dientes se ven más desgastados y las encías pigmentadas. Sin embargo, una característica en estos años es que su pelaje se torna más fino y suave; asimismo, ya prefieren la vida tranquila aunque se vuelven más dominantes y territoriales.

Vejez: Esta etapa llega entre los siete u ocho años de vida. Aquí el gato suele dormir más horas y descansar. Además, es más propenso a tener problemas de visión, artrosis o insuficiencia renal. También, se les comienzan a caer los dientes, les salen canas en el pelo, su piel se descama y su nariz se pigmenta.

