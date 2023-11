¿Cómo ver los estados de WhatsApp sin dejar rastro?

A pesar de que WhatsApp ha evolucionado notablemente, todavía hay funciones integradas a la aplicación que no cubren todas las necesidades de sus usuarios o que son poco conocidas. Por esta misma razón, se crean trucos o métodos como el que te sirve para ver los estados de WhatsApp sin dejar rastro.

Si bien, los estados de WhatsApp tienen la intención de que el usuario pueda compartir fotos, videos y pensamientos con sus contactos, el hecho de espiar este contenido sin que se de cuenta no es posible. Por lo menos, desde un modo convencional, ya que existen algunos métodos con los que sí puedes ver los estados de WhatsApp sin dejar rastro.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

¿Cuáles son los métodos para ver los estados de WhatsApp sin dejar rastro?

El primero que te presentamos es uno de los más sencillos, ya que no requiere que tengas instalada otra app en el celular o hacer tantos cambios en el mismo. De hecho, consiste en desactivar las confirmaciones de lectura para que la red social no envíe notificación de que has visto el estado o mensaje de un usuario.

De este modo, podrás ver los estados de WhatsApp sin dejar rastro aunque en caso de que reactives las confirmaciones más tarde, las dos palomitas azules aparecerán. Por ello, lo recomendable es esperar a que transcurran 24 horas, es decir, el tiempo que dura un estado.

Otro método que puedes utilizar para ver los estados de WhatsApp sin dejar rastro es el modo avión de tu dispositivo móvil. Como puedes imaginar, no es tan difícil tampoco, ya que es una herramienta que viene integrada de fábrica en todo celular actualmente. Sin embargo, para que funcione, necesitas ver los estados de tus contactos con el modo avión activado y luego cerrar la red social de Meta y desactivar el modo avión.

Por último, ver los estados de WhatsApp sin dejar rastro también es posible con apps desarrolladas por terceros. Desde luego, esto puede comprometer las reglas de seguridad y privacidad de la propia app de mensajería, incluso tu dispositivo móvil puede ser vulnerable a virus o recopilación de datos no consentida.

La buena noticia, al menos para celulares Android, es que si utilizas un explorador de archivos puedes tener éxito con este truco. Por ejemplo, algunas marcas como Samsung, Xiaomi o Huawei cuentan con su propio explorador de archivos preinstalado.

Pero en caso de no tener un celular de esas marcas, siempre puedes descargar una extensión como ES File Explorer y buscar en la memoria interna, es decir, en la parte donde se almacena el contenido de WhatsApp. Finalmente, escoge la pestaña de mostrar archivos ocultos para ver los estados de WhatsApp sin dejar rastro. Si bien, aparecen los videos e imágenes que comparten tus contactos en sus estados, desafortunadamente no refleja a quién le pertenecen.

