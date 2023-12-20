Mi mamá prefiere al arrimado que a mí | Programa 20 diciembre del 2023

Yayis dice que su mamá prefiere al arrimado de su primo Rodolfo sobre ella y revela que se quedó en la calle y sin estudios desde muy joven. Sandra, mamá de Yayis, prefirió heredarle la casa a Rodolfo, pues ella ha andado en malos pasos. Yayis y Rodolfo se enteran que en realidad son hermanos.

