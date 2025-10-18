Última hora: Muere reportera a los 23 años en un trágico accidente

Una lamentable noticia enlutó al mundo de las noticias debido a que la joven periodista y conductora, Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, perdió la vida a los 23 años de edad.

Programa 21 de diciembre 2023| Falleció la periodista Cristina Pacheco [VIDEO] Este jueves 21 de diciembre recibimos la dolorosa noticia sobre el sensible fallecimiento de la eterna periodista mexicana, Cristina Pacheco a los 82 años.

Esta noticia se conoció por medio de las redes sociales del medio para el que trabajaba. Sus familiares y amigos le dieron el último adiós.

¿Cuándo murió la reportera Dayanna Patricia Trujillo Guayabo?

Dayanna Guayabo murió tuvo un accidente de tránsito el pasado 14 de octubre por lo que estuvo unos días en el área de cuidados intensivos en un hospital. Lamentablemente murió el viernes 17 de octubre.

El hecho ocurrió en Ibagué, Colombia. Momentos después del siniestro es que se conoció que la joven involucrada era la reportera.

Tras pasar unos días en cuidados intensivos, la tarde del viernes 17 de octubre el medio “El Irreverente”, donde colaboraba la joven periodista, confirmó la muerte de Dayanna Guayabo, expresando sus condolencias a sus familiares y amigos.

“Con profundo dolor, El Irreverente Ibagué informa el fallecimiento de nuestra compañera y amiga Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado martes 14 de octubre”, se lee en la primera parte del comunicado.

La publicación contaba con la fotografía de la joven y el medio donde trabajaba la recordó como una “periodista comprometida, talentosa y llena de vocación”.

Posteriormente recordó sus colaboraciones en videos informativos, donde mostraba su cercanía a la gente y su pasión por informar.

“Su legado permanecerá en cada palabra, en cada video y en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”, concluye el mensaje.

¿Quién era Dayanna Guayabo?

Dayanna Guayabo era una joven periodista de 23 años que murió tras sufrir un accidente de tránsito en Ibagué, Colombia. Ella se desempeñaba en el medio “El Irreverente”, que fue quien confirmó la noticia y expresó el dolor tras su muerte.

El repentino fallecimiento ha dejado a todos impactados y con un dolor inexplicable.

