Mamá de Belinda habría traicionado a la cantante y hace polémico acuerdo con Lupillo Rivera

Belinda Schüll, quien es mamá de Belinda, habría tenido una conversación con Lupillo Rivera para pedirle el 50 por ciento de las regalías de su libro titulado “Tragos Amargos”, a cambio de que la cantante no siga la denuncia contra él.

La información fue brindada por el presentador Javier Ceriani, quien además agregó que la mamá de Belinda habría buscado al equipo legal de Rivera para poder llegar a un acuerdo. Esto sería porque no estaría de acuerdo con que hablara de su hija en el libro.

¿La mamá de Belinda la traicionó?

De acuerdo al presentador, la señora Belinda no quiere escándalos por lo que le ofreció un contrato para poder negociar en paz. “La mamá de Belinda habría pedido el 50 por ciento de las regalías del libro y con eso calmaría a su hija de que no demande a Lupillo”,agregó el reportero.

La información brindada por Javier Ceriani, aún no ha sido confirmada ni negada por Belinda o su madre. Es por esto que solo queda en un simple rumor.

¿Que busca Lupillo Rivera legalmente contra Belinda?

Belinda realizó una denuncia contra Lupillo Rivera debido a que no quiere que vuelva a hablar de ella y consideró que se estaba ejerciendo violencia.

Es por esto que el “El Toro de Corrido”, autorizó a su equipo legal a dar una conferencia de prensa en la que destacaron que la idea del cantante no es que Belinda termine tras las rejas sino que quiere limpiar su imagen.

“Belinda dice que tuvo nada más una relación laboral con Lupillo, pero en su denuncia dice que tuvo una relación sentimental, lo reconoce en su denuncia y ante la fiscalía; hay una contradicción”, aseguró el abogado.

“Las contradicciones en materia penal se llaman falsedades y la falsedad de declaración en la legislación penal mexicana es un delito. Eso obliga a que Lupillo tenga que iniciar esta acción legal por falsedades que se están cometiendo”, agregó.

“Lupillo no quiere llegar a las consecuencias de cárcel o una indemnización económica por parte de Belinda, es lo último que querría, y ha reiterado su respeto hacia ella, lo último que querría es verla en prisión”,concluyó.