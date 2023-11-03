Consuegra de Maribel Guardia arremete contra la actriz

Para nadie es una sorpresa que los últimos meses, han sido muy complicados para Maribel Guardia, pues desde la muerte de Julián Figueroa, ha tratado de encontrar la forma de superar la partida de su único hijo.

La actriz, ha encontrado un refugio en su familia, en especial con su nieto, con quien comparte gran parte de su tiempo, mismo que publica en sus redes sociales. Sin embargo, todo parece indicar que no todos están bien con esas acciones.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

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¿Cuáles fueron los comentarios de la consuegra de Maribel Guardia?

La consuegra de Maribel Guardia, Imelda Tuñón, estalló en contra de la actriz, porque supuestamente trata a su nieto como si fuera su hijo Julián Figueroa, esto sucedió luego de que la actriz y conductora aprovechó el Día de Muertos para disfrazarse junto a con el pequeño y ese momento, lo compartió en sus redes sociales, donde sus miles seguidores aplaudieron el momento.

Fue en una cuenta de Instagram, que aparentemente es de Imelda Tuñón y donde expresó su molestia por la forma que Maribel Guardia trata a su nieto.

José Julián, no es Julián, está muy obsesionada con Julián, mi yerno, lo peor, es que ella ve a su hijo en mi nieto

En otro mensaje, le pidió que le soltara la mano a su nieto para que se fuera al más allá, ella sola.

Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola bella. Que se vaya sola la comadre, al más allá o a donde se le da la gana, a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva

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Esos comentarios que para muchos son desafortunados, ya han causado controversia entre los seguidores de la actriz, quienes han manifestado su apoyo a Maribel Guardia.

