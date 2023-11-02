  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Maribel Guardia se quiebra al presentar su altar de Día de Muertos en honor a su hijo

La estrella de la pantalla chica no pudo evitar llorar al recordar a su único hijo el Día de Muertos. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Maribel Guardia e hijo.jpg
Maribel Guardia (3).jpg
Maribel Guardia y su hijo.jpg
Maribel Guardia.jpg
Maribel Guardia con su hijo.jpg
Maribel Guardia (4).jpg
Maribel Guardia selfie con su nieto.jpg
Maribel Guardia feliz con su nieto.jpg
Maribel Guardia (8).jpg
Maribel Guardia y su nieto selfie.jpg
Maribel Guardia (6).jpg
Maribel Guardia jugando con su nieto.jpg
Maribel Guardia (5).jpg
Maribel Guardia navidad con la familia.jpg
Maribel Guardia (7).jpg
/
Maribel Guardia e hijo.jpg
Maribel Guardia (3).jpg
Maribel Guardia y su hijo.jpg
Maribel Guardia.jpg
Maribel Guardia con su hijo.jpg
Maribel Guardia (4).jpg
Maribel Guardia selfie con su nieto.jpg
Maribel Guardia feliz con su nieto.jpg
Maribel Guardia (8).jpg
Maribel Guardia y su nieto selfie.jpg
Maribel Guardia (6).jpg
Maribel Guardia jugando con su nieto.jpg
Maribel Guardia (5).jpg
Maribel Guardia navidad con la familia.jpg
Maribel Guardia (7).jpg
Maribel Guardia e hijo.jpg
Maribel Guardia (3).jpg
Maribel Guardia y su hijo.jpg
Maribel Guardia.jpg
Maribel Guardia con su hijo.jpg
Maribel Guardia (4).jpg
Maribel Guardia selfie con su nieto.jpg
Maribel Guardia feliz con su nieto.jpg
Maribel Guardia (8).jpg
Maribel Guardia y su nieto selfie.jpg
Maribel Guardia (6).jpg
Maribel Guardia jugando con su nieto.jpg
Maribel Guardia (5).jpg
Maribel Guardia navidad con la familia.jpg
Maribel Guardia (7).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado