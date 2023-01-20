Consuelo Duval a punto de morir en rodaje de ‘Infelices para siempre’.
Consuelo Duval logró cumplir uno de los sueños en su carrera, salir en la pantalla grande, pero tuvo un accidente que le pudo costar la vida en ese momento.
Consuelo Duval confiesa que, durante la filmación de ‘Infelices para Siempre’, cinta con la que debuta en el cine, sufrió un accidente que pudo terminar en tragedia y poner fin a su vida, escucha con atención el divertido, aunque escalofriante relato.
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Tenía que ir a retocarme al yate, que tenía todo el equipo de cámaras y todo eso, pero el mar sí se nota que está muy picado, había olas dentro del mar, estaba cañón. En el movimiento del mar, la lancha y el yate hacen esto, entonces yo estiro la pata para llegar al yate y en ese momento, se me quedan las piernas abiertas en split y voy para abajo
Entonces, me quedo atrapada entre el yate y la lancha y, veo que ya viene en la parte en la que va hacer y mi cabeza estaba en medio de los dos, entonces, lo que hizo mi instinto de protección fue hundirme, hundirme lo más que pude, vi que chocaron las lanchas y volví a salir y, cuando volví a salir ya tenía los ojos desencajados, tenía tres manos así…
Me sacaron de una, porque si volvía a cerrar ya me tocaba el cuerpo y, cuando volteo al yate, en una esquinita del yate a punto del desmayo, estaba el productor ‘Ya perdimos a la actriz, quedó entre el yate y la lancha’
Consuelo Duval pensó que nunca iba a estar en la pantalla grande.
La comediante recuerda, por cierto, que hace un tiempo un director de cine le había augurado que ella jamás llegaría a trabajar en la pantalla grande, escuché el motivo.
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Fui a un casting de cine y el director que era de esos directores muy… me dijo ‘Uy, no mi reina, tú no funcionas para el cine, porque lo único que se va a ver en la pantalla es tu bocotá’ después reconstruir esa idea en mi cabeza y dije ‘No, yo soy todo terreno’ hasta que qué llegó el día en el que alguien creyó en mí