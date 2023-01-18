Lidia Ávila y su familia en duelo por la muerte de su hermano.

Lidia Ávila confiesa a Ventaneando que, aunque su familia se mantuvo positiva, no fue nada fácil celebrar las fiestas decembrinas, a tan solo unos meses de la muerte de su hermano Mónico, quien vivía con sus padres.

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Pues estuvo duro, la verdad fueron tres meses, bueno desde que murió mi tía en agosto, la hermana de mi mamá y luego mi hermano en octubre, podré de mi mamá, le llovió sobre mojado, a toda la familia, pero en especial a ella, al ser la única hermana de mi tía y bueno, pues su hijo, no hay palabras

Sí fue una navidad difícil, mis papás optaron por irse a Estados Unidos con mi hermana, cosa que todos los impulsamos a que así fuera, porque preferible eso, a estar en tu casa, iba a ser un poco más triste, yo creo

Ellos la pasaron muy bien y están bien, todos bien, gracias a Dios, mi papá lo veo como que agarro así un segundo aire para darle fuerza a mi mamá y viceversa y, pues eso me tiene contenta, porque están bien, gracias a Dios los dos

Lidia Ávila reveló que vienen nuevas canciones de OV7.

Lidia y sus compañeros de OV7, retomaron ensayos para los conciertos que ofrecerán este año, además de que se alistan para lanzar nuevos temas que grabaron bajo la producción de Áureo Baqueiro.

Grabamos cuatro temas y están increíbles, tenemos un happy problem, porque no sabemos a cuál irle, o sea las cuatro nos gustan, o sea no sabemos por cuál decidirnos, pero bueno, estamos muy contentos

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