Corey Philpott, un corredor australiano, terminó un maratón de más de 40 kilómetros arrastrando una camioneta para recaudar fondos para una fundación que ayuda a niños abusados sexualmente en su país.

Para poder estar en la competencia ‘World’s Strongest Marathon’, el atleta se entrenó durante 8 meses haciendo trabajo de pesas, carreras regulares y arrastre de vehículos.

El esfuerzo de llevar el vehículo a sus espaldas en 42 kilómetros y 195 metros valió la pena porque recaudó fondos para una fundación dedicada a la atención de niños que han sufrido abuso sexual.

Era febrero de 2020, el Covid-19 comenzó a golpear, las carreras se cancelaron y todos pensamos que íbamos a morir. Una noche que acababa de ver un video de Ross en YouTube, fui al cuarto donde estaban mis padres y les dije que en 2021 estaría completando el maratón más fuerte del mundo

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El corredor pudo ayudar a los niños vulnerables en su país

Philpott logró reunir más de 30 mil dólares para la fundación ‘ChildSafe Australia’ luego de cruzar la meta en 16 horas y 12 minutos, todo un logro con la intención de apoyar a los pequeños que atraviesan por esta difícil situación.

El atleta australiano dijo que la meta de su proeza es crear entornos seguros para los niños abusados, pues según ‘ChildSafe Australia’, en ese país un niño es abusado física, emocional o sexualmente cada 16 minutos.

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