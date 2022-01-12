Cumple último deseo de su esposo: Se casa con su mejor amigo.

Una abuelita hizo realidad la última voluntad de su fallecido esposo con la intención de que ella fuera feliz. La mujer de la tercera edad se casó ni más ni menos que con su mejor amigo a los 90 años.

Antes de morir, Vince Triggs le pidió a su mujer que no le guardara mucho tiempo de luto y se volviera a casar; además le dijo que solo su mejor amigo podría quererla como él lo hizo.

Sin duda, perder al amor de tu vida es una de las cosas más duras de enfrentar, lo cual le ocurrió a Eileen. La historia que sorprendió a decenas de usuarios en Facebook la dio a conocer el hijo de la mujer, Mike Triggs.

En su texto, el hombre cuenta que antes de morir su padre expresó su deseo de que "su amada Eileen" volviera a encontrar el amor y se uniera en matrimonio con alguien que fuera capaz de amarla como él.

"Afortunadamente, mi padre vivió una buena vida... Hasta el final, gozó de bastante buena salud para un hombre de su edad. Claro, su audición no era tan buena y tuvo que caminar con un bastón durante los últimos dos años, pero tuvo la suerte de tener una mente sana hasta su último día", recordó el hijo de Vince.

Eileen estuvo casada con Vince Triggs durante 70 años, quien murió a los 96 años de edad. La pareja tuvo cuatro hijos y vieron crecer a cuatro nietos y siete bisnietos.

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Vince Triggs dijo adiós a este mundo

Vince Triggs "supo que se estaba muriendo y expresó su gratitud por todas esas cosas. Pudo despedirse de mamá y de sus cuatro hijos, nos dijo cuánto nos amaba", cuenta su hijo.

En ese momento, el abuelito confesó a sus seres queridos que esperaba ver a su esposa Eileen pasar el resto de su vida con alguien digno de estar con quien fuera el amor de su vida.

"Por extraño que parezca, también expresó su deseo de que mamá no pasara demasiado tiempo afligida y era su deseo de que en algún momento ella se volviera a casar y pudiera compartir el resto de su vida con alguien que la cuidara y la amara como él hizo", dijo su vástago.

Vince aseguró que el único hombre que conocía que la podría querer era su mejor amigo, Ron Fulton. Éste le pidió a Eileen matrimonio y ella dijo que "sí", cumpliendo así con la última voluntad de Vince.

"En los últimos meses, Ron pasaba a ver cómo estaba mamá, la ayudaba a limpiar el armario de papá, con frecuencia tomaban café, compartían comidas, veían partidos de fútbol, asistían a conciertos y realmente disfrutaban el tiempo que pasaban juntos", finalizó el hijo de Eileen.

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