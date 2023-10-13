¿Cómo crear carteles de películas animadas con Inteligencia Artificial? Estos son los pasos

En los últimos días, las redes sociales se han inundado de carteles de películas animadas con el estilo de Disney Pixar. Estos carteles, generados por Inteligencia Artificial, han sido todo un éxito, llegando a ser compartidos millones de veces. Dicho esto, a continuación te compartimos cómo crear carteles de películas animadas con Inteligencia Artificial.

¿Cómo crear carteles de películas animadas con Inteligencia Artificial?

Para crear estos carteles, se necesita una herramienta de Inteligencia Artificial que sea capaz de generar imágenes. Una de las herramientas más populares para ello es DALL-E 3.

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Para usar dicha herramienta de IA, basta con introducir una descripción de la imagen que queremos generar. Por ejemplo: "Genera un póster estilo Disney Pixar de una mujer y un hombre sentados frente a una computadora. En el fondo se que ambos están en un cuarto y hay un pizza.”

Después de introducir la formula de la imagen, la herramienta de Inteligencia Artificial generará entonces algunas imágenes que coincida con la descripción proporcionada.

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Consejos para crear carteles virales

Para que tus carteles sean virales, es importante que sean originales y llamativos. Aquí tienes algunos consejos para conseguirlo:



Elige una idea creativa : No te conformes con crear un cartel que sea una simple copia de una película real. Piensa en una idea original que sorprenda a tus amigos en redes sociales.

: No te conformes con crear un cartel que sea una simple copia de una película real. Piensa en una idea original que sorprenda a tus amigos en redes sociales. Utiliza un título llamativo : El título es una de las partes más importantes de un cartel. Elige un título que sea pegadizo y que resuma la idea de tu película.

: El título es una de las partes más importantes de un cartel. Elige un título que sea pegadizo y que resuma la idea de tu película. Utiliza un estilo gráfico atractivo: El estilo gráfico es otro elemento importante que puede ayudarte a crear un cartel viral. Elige un estilo que sea llamativo y que sea coherente con tu idea del cartel de la película.

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