Carín León cancela concierto en Las Vegas de último minuto; esta es la verdadera razón

Carín León hace historia en Las Vegas. El oriundo de Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer artista mexicano - y latino - en hacer una residencia en la emblemática Esfera (The Sphere), recinto en el que se han presentado celebridades de la talla de U2 y los Backstreet Boys. En total, el cantante mexicano tenía planeado ofrecer siete conciertos. Sin embargo, se vio obligado a cancelar el show de este jueves, 10 de septiembre; lo que desató la furia de miles de fans que volaron a la Ciudad del Pecado únicamente para verlo.

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¿Por qué Carín León canceló su concierto en Las Vegas de último minuto? Esta es la razón

A través de un comunicado emitido vía redes sociales, el intérprete de “Primera Cita” reveló la razón detrás de la cancelación de último minuto: no pudo llegar al show. Según explica, el avión en el que viajaba a Las Vegas presentó diversas fallas técnicas, por lo que no quedó más que cancelar el concierto de la noche del jueves. Aquí la explicación:

“Mi gente sé que con lo que les voy a decir no les voy a devolver ni su tiempo ni todo lo que ustedes sacrifican por venir a ver un show de nosotros por estar con nosotros para estar sentados y disfrutar un show tan importante para mi, para mi carrera”, se lee en el comunicado. “No pudimos llegar al evento, tuvimos fallas con los aviones. Desde el primero. Nuestra salida estaba programada para 2-3 de la tarde, subimos al avión, tuvimos una falla de frenos, mandamos pedir otro avión y llegó entre 4:30 y 5:00 y tuvimos otra falla también de la dirección (...) Ahí está en la bitácora, estamos anexando las evidencia de todo esto, también los testimonios de la gente que estuvo en el aeropuerto, los testimonios que estuvo de los pilotos (...) Ustedes saben el compromiso que le tengo a mi trabajo y una fecha tan importante como es esta, estoy muy apenado”, finalizó.

Una vez que se confirmó la noticia, personal de la Esfera pidió a los asistentes desalojar el recinto; aunque algunos se quedaron esperando un par de minutos más en sus asientos, esperando que la situación se revirtiera.

¿Habrá reembolso del concierto cancelado de Carín León en Las Vegas?

En el mismo comunicado, el sinaloense explica que las entradas del show cancelado podrán usarse para una nueva fecha programada para el día 15 de septiembre de 2027. Este concierto formará parte de una nueva gira con la que celebrará la Independencia de México el próximo año. La cita será el 15, 16, 17 y 18 de septiembre, de igual manera, en la Esfera de Las Vegas. Aquellos que no puedan acudir a esta reprogramación podrán solicitar su reembolso en un plazo de 30 días, a través del sitio web en el que adquirieron las entradas.