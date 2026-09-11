Ideas DIY: recicla los platos rotos y conviértelos en objetos decorativos

Es muy común que los platos se rompan debido al uso constante que se les da y por lo general terminan en la basura. Sin embargo, con las ideas DIY se les puede dar una nueva oportunidad para convertirlas en piezas funcionales y decorativas en casa.

“Lo amas pero le clavaste el puñal": Pimpinela recibe un fuerte reclamo por nominar a Pascal en La Granja VIP (VIDEO)

Con creatividad y paciencia vas a poder realizar nuevos objetos para la decoración del hogar. Las soluciones son muy prácticas y las puedes realizar fácilmente en la comodidad de tu casa.

¿Cómo reciclar platos rotos?

Un bebedero colgante para pájaros con estilo reciclado

Esta es una forma sencilla y popular de poder reciclar los platos rotos. Con ellos puedes armar un bebedero colgante para pájaros que contribuye al medio ambiente, pero también le da un toque decorativo a tu jardín o balcón.

Materiales necesarios:



Plato hondo de cerámica.

Pegamento fuerte o silicona.

Cuerda, hilo grueso o alambre.

Ganchos o soporte para colgar.

Paso a paso:

Lo que debes hacer es seleccionar los platos de cerámica que se encuentren en el mejor estado posible y límpialos bien. Esto será la base.

Coloca tres o cuatro puntos de sujeción equidistantes en el borde. Luego ata la cuerda o alambre para formar un soporte estable que puedas colgar.

Por último, tienes que llenar con agua y ubicar el bebedero en un lugar visible para las aves.

Realiza un reloj de pared

Este reloj es espectacular.|Pinterest

Por otro lado, puedes realizar un reloj de pares con platos rotos o con alguno que se encuentre en buen estado. Vas a combinar el reciclaje con diseño y obtendrás un elemento personalizado.

Materiales necesarios:



Plato de cerámica.

Broca de diamante.

Agua.

Plastilina.

Rotulador indeleble.

Plantilla de círculos.

Mecanismo de reloj.

Llave de vaso.

Paso a paso:

El primer paso es marcar el centro del plato con un rotulador, puedes utilizar una plantilla de círculos para mayor precisión.

Después tienes que colocar plastilina alrededor de ese punto para formar una pequeña barrera que retenga agua.

Coloca un poco de agua sobre la zona que marcaste y con una broca de diamante para perforar lentamente. El agua ayudará a evitar el sobrecalentamiento y posibles roturas.

Cuando tengas el agujero listo, vas a limpiar la superficie para insertar el mecanismo del reloj desde la parte trasera. Coloca las agujas y verifica que funcionen correctamente.