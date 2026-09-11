Qué hacer con el espacio detrás del sofá: 5 ideas prácticas

Hay espacios en el hogar que son desaprovechados totalmente por lo que son considerados "punto muerto". Uno de estos es el lugar que hay detrás del sofá, con un poco de creatividad podrás darle un uso funcional.

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En esta oportunidad te vamos a contar 5 ideas prácticas que puedes llevar a cabo para transformar esta zona en un espacio de utilidad. Ahora si manos a la obra y aprovecha cada centímetro.

¿Cómo aprovechar el espacio detrás del sofá?

Colocar una mesa consola delgada

Si detrás del sofá tienes un espacio pequeño puedes colocar una mesa consola estrecha para poder ubicar lámparas de lectura, marcos con fotos, velas o lo que más desees.

Esta es una gran oportunidad para obtener una superficie de apoyo sin interrumpir la pasada y dejar el espacio libre.

Integrar una estantería baja o librería

Otra de las opciones es poder instalar un mueble de almacenamiento que no sea más alto que el respaldo del sofá. Así podrás lucir tus libros favoritos o también puedes colocar canastos organizadores sin bloquear la luz ni las visuales de la habitación.

Es una manera de ocultar elegantemente la parte trasera del sillón.

Esta es una solución perfecta.|Pinterest

Crear una zona de carga oculta y tecnológica

Aquí tenemos una alternativa muy práctica para aplicar ideas DIY. Lo que debes hacer es armar una mini repisa oculta detrás del sofá. Así es que puedes agregar tomacorrientes, puertos USB y una tira de luces LED para obtener un rincón hiperfuncional.

Es una buena opción para poder cargar celulares o conectar dispositivos de una manera más oculta.

Diseñar un espacio de trabajo compacto

En el caso de que tengas un living amplio y tu sillón esté dividiendo ambientes puedes usar el espacio para convertirlo en home office. Coloca un escritorio alargado con una silla baja para poder trabajar con comodidad y manteniendo la distribución.

Una solución perfecta.|Pinterest

Es una buena opción para aprovechar este punto muerto y crear un espacio funcional.

Crear un rincón botánico con plantas

Por último, te recomendamos llevar la naturaleza a tu espacio. Lo que debes hacer es colocar un banco bajo o soportes de diferentes alturas para ubicar plantas que den volumen y frescura.