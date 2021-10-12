Cristian Castro y Mijares inician su espectacular gira en Los Ángeles.

Este fin de semana Mijares y Cristian Castro empezaron su gira denominada Hits Tour por la unión americana con un gran recibimiento del público que no solo abarrotó el YouTube Theater de Inglewood, California, sino que ovacionó y coreó cada uno de los temas.

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El peculiar estilo de Cristian Castro acompañó cada uno de los temas que interpretó a dúo y solitario; en tanto Mijares agradeció al público su presencia.

Estamos felices de estar aquí con todos ustedes, gracias de verdad; nos sentimos felices porque es el primer concierto de la gira

Estoy feliz, estoy agradecido de poder estar en frente de tanta gente tan linda aquí en mi casa, en mi país… Este hermoso público se merece lo mejor, se lo vamos a dar

La importancia del regreso a los escenarios

Mijares resaltó la importancia de un concierto presencial y lo mucho que extrañó poder sentir a su público de cerca.

Uno se da cuenta de la importancia de la presencia de todos ustedes, porque no es lo mismo hacer algo de televisión que ya teniéndolos aquí; gozándolos, viéndolos, con sus aplausos, su cariño; la verdad eso es muy importante

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La gira continuará en Reno Nevada el 21 de enero, Oregon el 22, Seattle el 23, Kansas City el 28, en Chicago el 19 de febrero, en Laredo, Texas el 29 de abril, McAllen, Texas el 30 de abril y en San Antonio el día 1 de mayo.

