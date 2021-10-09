Susana Zabaleta cuenta cómo sobrelleva la fibromialgia que padece.

Susana Zabaleta explica cómo es vivir con fibromialgia.

Desde hace muchos años, Susana Zabaleta padece fibromialgia, un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo; sin embargo la cantante y actriz reveló a Ventaneando cómo ha logrado sobrellevar su enfermedad.

Por eso hay que hacer mucho ejercicio y alimentarse bien; hay que hacer yoga y estar mentalmente bien, estar enamorado y no pasa nada

Zabaleta no suele hablar mucho de su padecimiento porque no le gusta la gente que se queja de todo; va en contra de "sus mandamientos". Ella prefiere enfocarse de manera positiva en su padecimiento del que ha logrado salir adelante exitosamente.

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Susana Zabaleta retomó su espectáculo

'Los mandamientos de una mujer chingona' es el nombre del espectáculo que Susana Zabaleta retomó junto a Adela Micha y Rebecca de Alba.

A la citada función llegó su hijo Matías muy de la mano de su novia Paula, exintegrante del grupo LemonGrass al que ahora él mismo pertenece.

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