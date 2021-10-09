Daniela Parra teme que su hermana sea abusada por el novio de Ginny Hoffman.

Daniela Parra enfrenta el drama de que su papá esté en la cárcel.

Hace casi cuatro meses, Héctor “N” fue denunciado por presunto abuso sexual en contra de su hija Alexa Parra y encarcelado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Desde entonces, su hija mayor Daniela Parra, de 24 años de edad, se ha mantenido en pie de lucha para sostener no solo anímicamente, sino también económicamente a su papá.

Sin embargo, ella misma se ha sentido al borde del precipicio, al grado de tomar terapia para sobreponerse; así lo compartió en exclusiva con Ventaneando.

Sí me ha costado mucho trabajo. De repente, me la paso todo el día llorando, llega mi novio y yo estoy encerrada en el baño llorando, no la he pasado muy bien, pero tampoco quiero estar así. Es por eso que estoy tomando terapia, tengo que hacer algo al respecto

Me dolió muchísimo, no solo porque encerraron a mi papá, sino también porque lo que pasaba en mi casa se ventiló

Daniela asegura que su familia se “rompió” de la noche a la mañana.

No solo es mi papá, también es mi hermana, que aunque no parece, éramos todos muy unidos y una familia. De repente mi familia se rompió, mi papá está en la cárcel y mi hermana no me habla

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Daniela no pierde la esperanza de reunirse con su hermana Alexa

Aunque Daniela ha intentado contactar a su hermana Alexa, no lo ha logrado.

Desde hace mucho tiempo he tratado de comunicarme con Alexa para saber algo porque no sé nada de lo que pasa en su vida. Nunca me ha contestado

Pero Daniela va más allá, por primera vez pone sobre la mesa el papel que ha jugado Alberto Campo, esposo de Ginny Hoffman, con su hermana.

Toda la vida, desde que ellos se juntaron, Alexa no quería estar en esa casa. En la escuela, cuando hacían bailables, nunca quería que fuera ese señor; ahora resulta que la ha cuidado todo el tiempo cuando antes no lo podía ver

Me resulta muy extraño que el señor no haya dado la cara como responsable de Alexa y esposo de la señora. ¿Por qué no investigan a ese señor? Me da miedo que sí la hayan abusado, pero ese señor. Alexa sigue en esa casa donde la manipulaban y no quería estar con ellos. Me preocupa y no sé qué hacer

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