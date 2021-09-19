Cristian Castro revela por qué nunca verá Luis Miguel, la serie.

Cristian Castro aseguró que nunca vería Luis Miguel, la serie aunque se sintió halagado con haber sido incluido y le agradece al Sol haber abierto camino a otros intérpretes en el género en México.

El intérprete de 'Azul' negó totalmente su deseo de realizar una bioserie de su historia y no le gustó cómo ha sido retratada la vida de Luis Mi.

“Debe ser más sagrado el respeto a él, a su pasado. Yo le tengo tanto respeto que no vi la serie, porque me parece grotesco”, reveló a Ventaneando.

En cuanto a su relación con Luis Miguel, aclaró que hay mucha distancia de lo que se vio en la serie de Netflix. Pese a ello, Cristian Castro no tiene ninguna molestia hacia el cantante.

“No hay punto de comparación. El gran Luis Miguel es nuestro capitán. Es nuestro guía, al igual que Raphael, como José José y los pilares como es Juan Gabriel y Vicente Fernández”, dijo Castro.

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Cristian Castro lamenta que los cantantes en México no se apoyen

Cristian Castro lamenta que los cantantes en México no se apoyen, ya que según lo que ha visto, los vocalistas en otras partes del mundo se asisten fuertemente en sus lanzamientos y giras.

'El gallito feliz' ya comenzó un tour de conciertos junto a Mijares y primeras fechas en Los Ángeles apuntan a una exitosa gira.

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